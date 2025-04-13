3 أسباب.. حقيقة استقالة 117 طبيبًا بمستشفيات جامعة الإسكندرية | القصة الكاملة (بيان)

الإسكندرية – محمد عامر:

حالة من الجدل أثارها إعلان نشرته الصفحة الرسمية لمستشفيات جامعة الإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن خلو 117 وظيفة من الوظائف الإكلينيكية للأطباء المقيمين بمستشفيات جامعة الإسكندرية ومعهد البحوث الطبية.

وأوضح الإعلان الذي جرى تداوله على نطاق واسع أن الوظائف المطلوبة تشمل معهد البحوث الطبية، ومستشفيات "الرئيسي الجامعي، وسموحة الجامعي، وطلبة الجامعة، وبرج العرب الجامعي".

وتصدر تخصص التخدير والعناية المركزة الجراحية قائمة الوظائف الخالية بواقع 28 وظيفة، يليه طب الطوارئ والإصابات بـ 26 وظيفة، فضلًا عن الجراحة العامة والجهاز الهضمي والأطفال وغيرها.

ووفقًا لبيان إدارة مستشفيات جامعة الإسكندرية، تُعقد جلسة تكميلية علنية يوم السبت الموافق 26 أبريل الجاري بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات بكلية الطب، للأطباء خريجي كلية الطب دور أكتوبر 2022 ودور أبريل 2023، وطب الأسنان 2021، الذين سبق لهم أن أبدوا رغبتهم في أن يكونوا في قائمة الاحتياطي.

ومن المقرر أن يجري الاختيار من تلك الوظائف، وذلك حسب الترتيب والمجموع التراكمي المطلق لنفس الدفعة، وذلك طبقًا للقرار الوزاري رقم 1161 بتاريخ 30/5/2011 الصادر بشأن اللائحة الأساسية للأطباء المقيمين.

ولاقى الإعلان نقاشًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بين الأطباء والمواطنين العاديين، بعدما اعتبر البعض خلو تلك المناصب بسبب تقديم الأطباء استقالتهم من العمل بمستشفيات جامعة الإسكندرية، بسبب ضعف المقابل المادي ورغبتهم في السفر إلى الخارج.

وأصدرت جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، بيانًا للرد على ما أثير حول إعلان الوظائف المشار إليه للأطباء المقيمين بمستشفيات جامعة الإسكندرية في أبريل الجاري، وفقًا للإعلان الصادر في هذا الشأن.

وتضمن نص البيان: "نوضح أنه طبقًا للائحة الأساسية للأطباء المقيمين، يتم انعقاد جلسة أساسية لاختيار الوظائف في شهر سبتمبر، كما يتم انعقاد جلسة تكميلية في إبريل التالي".

وأوضح البيان أن الجلسة التكميلية تكون في التخصصات المختلفة التي خلت لأي سبب من الأسباب، إما أن تكون من الوظائف المتبقية من الجلسة الأساسية، أو بسبب تنازل بعض الأطباء عن وظيفتهم والعودة إلى مستشفيات وزارة الصحة للالتحاق بإحدى نيابات وزارة الصحة، في التخصص الذي يرغب فيه، والذي قد يكون نُفِذ في الجلسة الأساسية ويكون متاحًا في إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو الهيئات الأخرى التي تُصدر وظائفها بعد إعلان الوظائف لدينا".

وأضاف البيان حول أسباب خلو تلك الوظائف: "قد يجد الطبيب فرصة أفضل خارج الجامعة حسب رغبته الشخصية، وهذا متاح حسب اللوائح والقوانين، وهو أمر معتاد عليه طبقًا للتقاليد المتبعة بكلية الطب جامعة الإسكندرية".

وأكدت مستشفيات جامعة الإسكندرية أنها ملتزمة بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعملية اختيار الأطباء المقيمين، وأن الآلية سالفة البيان، لاسيما تلك الإجراءات، هي الآلية المتبعة منذ سنوات على مستوى مستشفيات جامعة الإسكندرية.