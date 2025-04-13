7 أفرع خارج مصر.. جامعة الإسكندرية تنطلق نحو العالمية -صور

الإسكندرية- محمد عامر:

انطلاقة قوية تقودها جامعة الإسكندرية لتدويل التعليم وتعزيز مكانتها إقليميًا ودوليًا من خلال افتتاح أفرع لها في الوطن العربي ودول أفريقيا تمثل مراكز إشعاع حضاري وتقلل اغتراب الطلاب.

ويستعرض "مصراوي" الفروع الجديدة لجامعة الإسكندرية والتي تمثل قوة ناعمة لمصر، وامتدادًا لدورها التاريخي والرائد في مجالات التعليم والثقافة بالعالم العربي والقارة السمراء.

فرع تشاد

يقع الحرم الجامعي الدولي لجامعة الإسكندرية في العاصمة التشادية "انجامينا"، ويعد أول فرع لها في المنطقة الفرانكفونية والذي يهدف للرقي الفكري بالتعليم الجامعي والبحث العلمي، وخدمة المجتمع التشادي وتنمية القيم الإنسانية والارتقاء به حضارياً.

وأسهم فرع جامعة الإسكندرية في تشاد والذي بدأت الدراسة به في 2010 في تزويد تشاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات الزراعية والبيطرية وفقًا لاحتياجات سوق العمل وتنمية الثروة الحيوانية.

ويضم الفرع كلية الزراعة ومدة الدراسة 4 سنوات، كلية الطب البيطري ومدة الدراسة 5 سنوات، ولكل كلية برنامجين، أحدهما باللغة العربية والآخر باللغة الفرنسية.

وبدأت الدراسة في مقر كلية العلوم التطبيقية والتابع لجامعة انجامينا قبل أن تكلف جامعة الإسكندرية شركة المقاولون العرب، بإنشاء مباني فرعها على مساحة 3 آلاف متر مربع بمدينة إنجامينا بدولة تشاد.

وكشف الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، عن تخصيص جزء من أرض الفرع لإنشاء مزرعة بحثية زراعية وحيوانية تعليمية يكون لها دور إنتاجي وتصنيعي زراعي وحيواني، فضلًا عن إنشاء مركز طبي تخصصي في العيون والنساء والتوليد والأطفال والعظام والأسنان، ليكون نواة لخدمة البرامج الطبية المزمع إنشاؤها بالفرع.

جنوب السودان

بدأت فكرة إنشاء فرع جامعة الإسكندرية بجوبا جنوب السودان بناءً على رغبة الحكومة السودانية في إنشاء فرع للجامعة في جنوب السودان على غرار فرع جامعة القاهرة في الخرطوم.

وانطلق فرع الجامعة، بعد تعديل مقره من مدينة جوبا إلى تونج بولاية واراب بدولة جنوب السودان متضمنًا 4 كليات هي "الطب البيطري، الزراعة، التربية، والتمريض".

وأكد وزير التعليم العالي بدولة جنوب السودان، إلى تطلعه للاستفادة من الخبرات العلمية بجامعة الإسكندرية في النهوض بمنظومة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا في جنوب السودان.

أبو ظبي

ووافق مجلس جامعة الإسكندرية على إنشاء فرع لجامعة الإسكندرية بإمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، على أن تبدأ به الدراسة اعتبارًا من العام الأكاديمي القادم 2025/ 2026 في 10 برامج تشمل "مجال الإنسانيات والأعمال وعلوم الحاسب".

ووفقًا لجامعة الإسكندرية تتضمن المقررات المزمع تدريسها في الفرع الجديد مجموعة من البرامج المهنية والبرامج المزدوجة والمشتركة بالتعاون مع عدة جامعات عالمية.

فرع ماليزيا

ويعد فرع ماليزيا، الفرع الدولي الرابع لجامعة الإسكندرية، وذلك في إطار خطة الجامعة لتدويل التعليم وتعزيز مكانتها إقليميًا ودوليًا، وتقليل فرص اغتراب الطلاب، وجذب المزيد من الطلاب الأجانب.

3 أفرع

وتواصل جامعة الإسكندرية تأسيس 3 أفرع دولية جديدة لها في دول "السعودية، والعراق، واليونان" بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي مع هذه الدول.

وأشار الدكتور عبد ذياب العجيلي، وزير التعليم العالي الأسبق بالعراق، إلى رغبة العراق في فتح فروع للجامعات المصرية بصفة عامة وجامعة الإسكندرية بصفة خاصة بالعراق للمساهمة في نهضته وعودته لممارسة دوره كمركز إشعاع حضاري بالوطن العربي.

فيرجينيا تك الأمريكية

ولم تقتصر جهود جامعة الإسكندرية على التوسع في إنشاء فروع لها خارج البلاد إذ قطعت الجامعة شوطًا كبيرًا لإنشاء فرع دولي لجامعة فيرجينيا تك الأمريكية على أرض الجامعة ببرج العرب.

وفي سياق متصل، يجري إنشاء فرع دولي لجامعة بيروت بالتعاون مع جامعة الإسكندرية في برج العرب، على أن يُمنح شهادات للخريجين تحمل شعاري جامعة الإسكندرية وجامعة بيروت العربية.