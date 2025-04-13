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صدمته تريلا.. مصرع شخص في حادث أعلى كوبري شرويدة بالشرقية

02:24 م الأحد 13 أبريل 2025

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الشرقية- ياسمين عزت:

لقي مواطن مصرعه جراء اصطدامه بسيارة نقل ثقيل "تريلا" أعلى كوبري "الجامعة ـ شرويدة" بنطاق الزقازيق.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا يشير إلى استقبال مستشفى الأحرار التعليمي جثة مواطن يدعى مصطفى.م.خ 28 عاما من الزقازيق، وجرى التحفظ عليها لمعرفة أسباب الوفاة وإنهاء تصاريح الدفن.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فيها للوقوف على أسبابها، وجرى اتخاذ القرارات اللازمة حيالها.

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