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إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف

10:13 ص الأحد 13 أبريل 2025

تسمم غذائي - ارشيفية

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بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة إفطار فاسدة، داخل منزل الأسرة بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول "وفاء.ع.م"، 30 عامًا، و نجليها "أنس.و.م"، 3 أعوام، و "أحمد.و.م"، 5 أعوام، مصابين بمغص وقيء، واشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة طعمية وفول وجبنة، بمنزلهم بإحدى قرى مركز ببا.

جرى عمل الإسعافات الأولية لهم، وسحب عينة قيء لبيان أسباب التسمم، و حجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.

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