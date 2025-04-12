بالأسماء. إصابة 11 شخصًا في حادث انقلاب سيارة على الصحراوي الغربي بالمنيا

المنيا-جمال محمد:

أصيب 11 شخصاً، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي ووجود عدد من الإصابات.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة: حازم محمود فخري، 13 سنة، محمد محسن نصر، 13 سنة، زياد حماده فيض، 14 سنة، شربات كمال حسونه، 45 سنة، منيحة توفيق عثمان، 53 سنة، شاديه محمد هاشم، 55 سنة، ندا رجب عبد الباقي، 12 سنة، مني عبد الباقي عبد الحميد، 35 سنة، حازم عبد الهادي عبد العزيز، 14 سنه، حازم محسن صابر، 15 سنه، يوسف محسن صابر، 14 سنة، جميعهم من قرية تنده، مصابون بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.