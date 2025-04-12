جريمة نهار رمضان.. المتهم بهتك عرض طفلة داخل مسجد العاشر يواجه العدالة

الشرقية- ياسمين عزت:

تنظر محكمة جنايات الزقازيق اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم بتهمة هتك عرض طفلة في نهار رمضان المنقضى بدورة مياه أحد المساجد بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.



تنظر المحاكمة برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، وشادي المهدي عبدالرحمن، وأحمد عيد سويلم، وسكرتارية يامن محمود.

تعود تفاصيل القضية رقم 1365 لسنة 2025 جنايات قسم ثانى العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 509 لعام 2025 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 6 مارس 2025 عندما أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الزقازيق، المتهم "خيري.ص"، 34عاما مقيم بالعاشر من رمضان، إلى المحاكمة الجنائية محبوسا لاتهامه في التعدي جنسيا على الطفلة "روناء. ع"، البالغة من العمر 8 سنوات بمدينة العاشر من رمضان، داخل دورة مياه مسجد في الحي العاشر.

وأكدت تحريات المباحث بقسم ثان العاشر بقيادة الرائد محمود الشاهد، رئيس مباحث القسم صحة الواقعة وأن المتهم تعدى على الطفلة داخل دورة مياه المسجد أثناء تواجدها في سوق "ابني بيتك" رفقة والدتها التي تبيع في السوق ومراقبتها تتبعها ودخل خلفها وتعدى عليها تحت تهديد السلاح الأبيض.

واتهمت النيابة المتهم بهتك عرض الطفلة ولذا تم إحالته للمحاكمة الجنائية والتي تنعقد أولى جلساتها اليوم السبت بمدينة العاشر من رمضان.