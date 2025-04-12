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مصرع سيدة غرقًا وإصابة 3 في انقلاب توكتوك داخل ترعة بالبحيرة

07:06 ص السبت 12 أبريل 2025

انقلاب مركبة توكتوك

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البحيرة - أحمد نصرة:

لقيت ربة منزل مصرعها غرقا، بينما أصيب 3 آخرين في حادث انقلاب توكتوك، داخل ترعة على طريق "طيبة - الدلنجات" بالبحيرة، عقب اصطدامه بسيارة ملاكي.

تلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات، بوقوع حادث سير بين سيارة ملاكي وتوكتوك على كوبري أبو سيف بطريق "طيبة - الدلنجات" وانقلاب التوكتوك في مياه الترعة ووجود مصابين.

انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري، لموقع الحادث، وجرى انتشال جثة "أميرة سمير فتحي"، 38 عاما، ربة منزل، بينما أصيب شقيقها "محمود" 17 عاما، وشقيقتها "دعاء"، 35 عاما، ربة منزل و"أحمد حمادة"، 17 عاما، سائق التوكتوك.

نقل المصابون إلى مستشفى الدلنجات، وأودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفي، وجرى انتشال التوكتوك من الترعة، وحرر محضر بالواقعة.

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