محافظ الشرقية: أي تجاوز للتعريفة الجديدة سيُقابل بإجراءات قانونية صارمة

كتب- حسن مرسي:

أكد محافظ الشرقية، أن تطبيق التعريفة الجديدة للنقل الجماعي والسرفيس يتماشى مع ارتفاع أسعار الوقود، مع الأخذ في الاعتبار المسافات المقطوعة والبعد الاجتماعي للمواطنين.

وخلال تصريحاته على قناة "إكسترا نيوز"، أكد المحافظ أن أي تجاوز للتعريفة الجديدة سيُقابل بإجراءات قانونية صارمة ضد السائقين المخالفين، مشددًا على أهمية الانضباط في تنفيذ القرار.

وأوضح أن المحافظة أطلقت حملة توعية شاملة، تضمنت نصب "بنرات" توضيحية في المواقف وعلامات على البوابات الإلكترونية، لتمكين المواطنين من معرفة الأسعار الجديدة بدقة، مما عزز وعيهم بحقوقهم وقدرتهم على متابعة التسعير بأنفسهم.

وأضاف أن الوضع في المواقف يسير بسلاسة حتى الآن، دون رصد أي مخالفات، بفضل المتابعة المستمرة عبر غرفة الأزمات واللجان الرقابية التي تعمل على مدار الساعة لضمان الالتزام.

من جانبه، أكد المهندس حازم الأشموني، سكرتير عام المحافظة، وجود تعاون وثيق مع الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى التزام السائقين بالأسعار المحددة، مع التأكيد على أن أي مخالفة ستُواجه بمحاسبة فورية.

وأشار إلى أن عملية التسعير تمت بعناية لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين والسائقين، مما يعكس نهجًا عادلًا في إدارة الأزمة.

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