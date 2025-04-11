استمرار توقف رحلات البالون الطائر بالأقصر حتى 15 أبريل.. تعرف على السبب

الأقصر- محمد محروس:

أصدرت سلطات الطيران المدني قرارًا بتمديد تعليق نشاط تحليق رحلات البالون الطائر في محافظة الأقصر حتى يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 15 أبريل، وذلك نتيجة لسوء الأحوال الجوية المتمثلة في ارتفاع سرعة الرياح.

وكانت السلطات أعلنت في وقت سابق، يوم الأحد الماضي 6 أبريل، عن وقف رحلات البالون الطائر استنادًا إلى التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ليصل بذلك إجمالي مدة التوقف إلى 10 أيام متتالية.

وتشهد محافظة الأقصر حاليًا حالة من عدم الاستقرار في الطقس، مع نشاط متوسط الشدة للرياح، دون تأثير يُذكر على الحركة المرورية أو الملاحة الجوية والنهرية، مع استمرار رفع حالة الطوارئ القصوى في المحافظة.

ويُذكر أن تشغيل رحلات البالون الطائر يتطلب توفر ظروف مناخية دقيقة، أبرزها ألا تتجاوز سرعة الرياح 7 عقدات، ووضوح مجال الرؤية دون شبورة ضبابية حتى ارتفاع 1500 قدم عن سطح الأرض.

كما أن البالون مزود بتقنيات عالية الجودة، منها نظام الصندوق الأسود المتصل ببرج المراقبة بمطار البالون، وذلك لضمان أعلى معايير السلامة والأمان للركاب.