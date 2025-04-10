ولع فيها وسكب عليها بنزين.. إحالة أوراق المتهم بإشعال النار في زوجته بالمنيا للمفتى

المنيا- جمال محمد:

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الخميس، بإحالة أوراق متهم بإشعال النار في منزل زوجته مما أسفر عن وفاتها حرقاً، إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لنظر الحكم في إعدامه شنقا، وحددت جلسة دور شهر يونيو المقبل للنطق بالحكم.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالعظيم، وأحمد محمد، وأمانة سر كل من مرقص نبيل، ومحمد مصطفى هارون.

وتعود أحداث القضية والمقيدة برقم 12249 لسنة 2023 كلي شمال المنيا، إلى عام 2013 عندما أقدم المتهم "ك.ش.م" ، 38 سنة، مقيم بإحدى قرى مركز العدوة، على إشعال النار في منزل زوجته بعد أن سكب كميات من البنزين، مما أسفر عن وفاتها حرقًا متأثرة بإصابتها بحروق خطيرة، بسبب خلافات أسرية بينهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق، والتي وجهت له تهمة قتل المجني عليها مع سبق الإصرار والترصد، وتم إحالته للمحاكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها اليوم بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتى.