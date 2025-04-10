إحالة المتهمين بقتل زوجين "بُخطاف الموز" فى المنوفية إلى المفتى

المنوفية- أحمد الباهي:

قررت محكمة جنايات شبين الكوم المنعقدة بوادي النطرون، اليوم الخميس، في محاكمة المتهمين بقتل زوجين داخل مسكنهما بقرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إحالة المتهمين الثلاثة إلى فضيلة المفتى.

وكشفت بنات ضحايا الحادث تفاصيل الليلة الحزينة مؤكدين أن الجناة تسللوا ليلاً لسرقة 450 ألف جنيه، حصيلة بيع سيارة ملك والدهم، فقرر الجناة حبس الأطفال الصغار داخل غرفة وأجهزوا على والديهم بـ"خطاف موز"، وتركوهم غرقى في دمائهم.

وكانت قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، شهدت جريمة قتل مأساوية منتصف ديسمبر الماضي، بعد العثور على جثة زوجين قتلى داخل مسكنهما، وبذل رجال البحث الجنائي جهودًا مضنية حتى تمكنوا من ضبط 3 من المتهمين في ارتكاب الجريمة.