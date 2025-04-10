رئيس الوزراء: محافظة أسيوط تتمتع بمقومات واعدة ومؤهلة لجذب الاستثمارات

أسيوط ـ محمود عجمي:

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس إلى محافظة أسيوط في جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية. وكان في استقبال رئيس الوزراء ومرافقيه بمطار أسيوط الدولي اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط.

يرافق رئيس مجلس الوزراء خلال جولته اليوم كل من الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس شريف الشرييني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل، والدكتور مينا عماد، نائب محافظ أسيوط.

استهل رئيس الوزراء جولته بالمحافظة بالإشارة إلى حرصه على مواصلة الجولات التفقدية لمختلف المشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات والمجالات الصحية والتعليمية، ومشروعات المرافق والصرف الصحي وغيرها.

تأتي هذه الزيارات الميدانية للوقوف على معدلات الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها، والتغلب على أي تحديات أو معوقات قد تواجه التنفيذ لدفع العمل بها، حتى يتسنى دخولها حيز التشغيل واستفادة المواطنين منها.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن زيارته اليوم لمحافظة أسيوط بصحبة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، والتي تتزامن مع الاحتفال هذا الشهر بالعيد القومي للمحافظة، تأتي في ضوء اهتمام الدولة المصرية بمحافظات الصعيد وتنميتها.

وأشار إلى أن محافظات الصعيد تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاقًا من تأكيده بأن الصعيد وشبابه على رأس أجندة العمل الوطني في هذه المرحلة التي تشهد انطلاق إعادة بناء الدولة المصرية الحديثة؛ من أجل تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية لأبناء هذه المحافظات، في مختلف المجالات، وتوفير فرص العمل لشبابها.

وأضاف رئيس الوزراء أن الاهتمام الكبير بمحافظات الصعيد يأتي أيضًا في إطار برنامج عمل الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي؛ لتحقيق التنمية المستدامة لجميع محافظات الصعيد.

وأكد أن محافظة أسيوط تحظى بأولوية كبيرة على خارطة التنمية للدولة المصرية ضمن محافظات الصعيد، لكونها تتمتع بمقومات واعدة في قطاعات كثيرة؛ من بينها القطاع الزراعي، والصناعي، والعمراني، والثروة الحيوانية، والبنية التحتية، وغيرها، بما يؤهلها لتكون نقطة جذب للاستثمارات ودفع جهود التنمية لخدمة أهالي أسيوط والوجه القبلي.