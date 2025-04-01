اشتعال النيران في أتوبيس ركاب بكفر الشيخ - صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

اشتعلت النيران في أتوبيس نقل ركاب، اليوم الثلاثاء، خلال توقفه على طريق قرية الكراكات - بيلا في كفر الشيخ.

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا في كفر الشيخ تلقت بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق في أتوبيس نقل ركاب خلال توقفه على جانب طريق الكراكات - بيلا، دون وجود إصابات.

وتبين من البلاغ الوارد للوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، ووفق المعاينة الأمنية أن الحريق شب في الأتوبيس نتيجة حدوث ماس كهربائي، مما أدى إلى اشتعال النيران به دون وجود إصابات لخلوه من الركاب.

حُرر بذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.