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8 مصابين في تصادم سيارة أعلى كوبري الواسطى بأسيوط

10:15 م الأحد 09 مارس 2025

أرشيفية

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أسيوط - محمود عجمي:

أصيب 8 أشخاص، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة ميكروباص أعلى كوبري الواسطى بمركز الفتح بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغا من الأهالي بالحادث ووجود وفيات ومصابين.

انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ على الفور. وبالفحص والمعاينة، تبين تصادم سيارة أعلى كوبري الواسطى وأسفر الحادث عن إصابة "القطبي.م.ح" 55 عامًا، و"هشام.أ.ح" 45 عامًا، و"احمد.ر.ش" 16 عامًا، و"درويش.ع.س" 60 عامًا، و"إسلام.خ.ث" 22 عامًا، و"زياد ع.ح"15 عامًا، و"عبد العاطي. ح. ع" 59 عامًا، و"محمد.ف.ع" 15 عامًا .

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام، ولاتوجد أى إعاقة مرورية على الطريق.

حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة

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حادث تصادم تصادم ميكروباص أسيوط كوبري الواسطى
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