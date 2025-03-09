بالأسماء.. 16مصابًا في تصادم تريللا وميكروباص على الطريق الساحلي بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 16 شخصا اليوم الأحد، في حادث تصادم بين سيارة تريللا وأخرى ميكروباص بعد كوبري 45 اتجاه رشيد على الطريق الدولي الساحلي، بنطاق مركز كفر الدوار في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من:- محمد إبراهيم عبدالله، 75 عاما، إشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ، سيف محمد محمد، 5 سنوات، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عبد الرحمن السيد علي صابر، 18 عاما، كسر بالضلوع واشتباه ما بعد الارتجاج، داليا السيد محمد، 23 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالضلوع، معاذ محمد عبد الوهاب، 9 سنوات، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "مالك محمد عبد الوهاب، 7 سنوات، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، آدم محمد عبد الوهاب، 3 سنوات، جرح رضي بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وسعد السيد محمود" 66 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب كل من رؤوف صبري رزق، 47 عاما، نزيف بالمخ وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد عبد المعطي أحمد، 65 عاما، كسر بالجمجمة وسحجات متفرقة بالجسم، محمد عبدالله يونس، 21 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساعد الأيمن، محمد عبد العليم عبد الفتاح، 35 عاما، نزيف داخلي بالبطن وسحجات متفرقة بالجسم، "محمد ماهر السيد، 22 عاما، بكسر بالركبة اليسري وسحجات متفرقة بالجسم، مؤمن محمد الشحات، 24 عاما، كدمه بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، محمد عبد الوهاب الشربيني، 35 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وشخص مجهول الهوية 35 عاما، مصاب بنزيف بالمخ، وجميعهم مقيمون مركز الحامول في محافظة كفر الشيخ.



نقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف علي أسباب الحادث وملابساته.