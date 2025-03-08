محافظ القليوبية يعلن تطوير شارع الرشاح بمسطرد - صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى محافظ القليوبية، المهندس أيمن عطية، جولة تفقدية لشارع الرشاح بحي شرق شبرا الخيمة (مصرف مسطرد)، تمهيدًا لبدء أعمال تطوير شاملة تشمل رصفه وعمل محور مروري مميز يربط طريق ترعة الاسماعيلية بمحور العصار بتكلفة إجمالية تبلغ 51.7 مليون جنيه والذى يعد أحد أهم الشرايين المرورية فى القليوبية.

يأتي هذا المشروع في إطار خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويشمل مشروع التطوير رصف الشارع بالكامل، ودفن كابلات الكهرباء ذات الضغط العالي، وإنشاء أرصفة بأحدث المعايير الهندسية، وتزويد الشارع بأعمدة إنارة حديثة بالاضافة الى شبكات متطورة لتصريف مياه الأمطار.

وشنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حملة لإزالة جميع التعديات والمخالفات على حرم الشارع، وذلك لتوسعة الطريق وتسهيل حركة المرور.

ووجه محافظ القليوبية بإنشاء أسواق حضارية بديلة للأكشاك التي تمت إزالتها، وذلك لتوفير أماكن مناسبة للباعة الجائلين بالإضافة إلى أعمال تجميل وتنسيق حضاري بهدف تحسين جودة الحياة وتسهيل المرور وربط المناطق الحيوية بالمدينة.

كما وجه المحافظ بضرورة الانتهاء من أعمال التطوير في أسرع وقت ممكن، ليكون جاهزا للافتتاح خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي في أغسطس المقبل مع مراعاة أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأكد أن المحافظة لن تدخر جهدًا في سبيل توفير حياة كريمة وآمنة لجميع مواطنيها.

ويبلغ طول شارع الرشاح، 1800 متر، حيث عانى لسنوات طويلة من الإهمال الشديد وتدهور البنية التحتية.

وشهد الشارع العديد من التعديات والمخالفات، حيث سيتم توسعة الطريق ليصل عرضه إلى 25 م حيث انتشرت الأكشاك والمحلات المخالفة التي أعاقت حركة المرور وشوهت المظهر العام.