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اعتداء مسلح على صاحب مطعم في كفر الشيخ أثناء تحضير السحور

09:31 م السبت 08 مارس 2025

المجني عليه

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب صاحب مطعم شعبي، اليوم السبت، برصاص مجهولين أطلقا صوبه الأعيرة النارية خلال تجهيزه وجبات السحور بمدينة قلين في كفر الشيخ.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بتلقي مركز شرطة قلين إشارة من مستشفى قلين التخصصي بوصول "أشرف .ص.ا"، 40 عامًا، صاحب مطعم، ويقيم بمدينة قلين مصابًا بطلقات نارية في القدمين.

وانتقل رجال مباحث مركز شرطة قلين، إلى مكان الواقعة محل البلاغ وبسؤال شهود عيان كشفوا عن مجهولين كانا يستقلان دراجة بخارية أطلق أحدهما أعيرة نارية صوب صاحب المطعم خلال عمله في تجهيز وجبات السحور في المطعم الخاص به بجوار محطة قطار قلين، وفرا هاربين، ما أدى إلى إصابته بطلقات نارية في الركبة اليمنى والقدمين.

شكل اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائي ترأسه العميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، ضم الرائد عمر أبوالسعود، رئيس مباحث مركز شرطة قلين لكشف غموض الواقعة والوصول إلى مرتكبيها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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