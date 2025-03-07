ضبط شقيقين بحوزتهما كميات من الحشيش والشابو والأسلحة بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:



تمكنت مباحث مركز شرطة أرمنت غرب الأقصر من إلقاء القبض على شقيقين، كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية.

تلقى مدير أمن الأقصر إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يضبط «م.اع»، 32 عامًا، عاطل، مقيم بناحية أرمنت الحيط بدائرة مركز شرطة أرمنت، والثاني «ا.ا.ع»، 41 عامًا، عاطل مقيم بذات الناحية، ولهما معلومات جنائية سابقة، وبحوزتهما كمية متنوعة من المخدرات والأسلحة والذخيرة.

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكن ضباط وحدة مباحث أرمنت من ضبط التشكيل العصابي وبحوزتهما 3 كيلوجرامات حشيش، 250 جرام شابو، بندقية آلية و8 فرد محلي، و60 طلقة نارية مختلفة العيار، ومبلغ مالي وهاتف محمول.



وبمواجهة العنصرين الإجراميين أقرا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار بها، والسلاح الناري والذخيرة بهدف الدفاع عن النفس، والهاتف المحمول وسيلة الاتصال مع عملائهما، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الاثمة.



حرر تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

