إنقاذ حياة سيدة بجراحة قلب مفتوح لاستئصال ورم أذيني واستبدال الصمام الميترالي في الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نجح الفريق الطبي لجراحة القلب بمجمع الإسماعيلية الطبي في إجراء جراحة دقيقة لسيدة ثلاثينية، بعد اكتشاف ورم كبير في الأذين الأيسر تسبب في انسداد الصمام الميترالي، مما شكل خطرًا على حياتها.

خضعت المريضة لجراحة قلب مفتوح تم خلالها استئصال الورم، الذي بلغ وزنه 300 جرام، واستبدال الصمام الميترالي المتضرر، تحت إشراف فريق طبي متخصص بقيادة الدكتور سيد فياض، رئيس قسم جراحة القلب والصدر.

تعافت المريضة بنجاح وغادرت المستشفى بعد خمسة أيام، في حالة مستقرة، بفضل الرعاية الطبية المتقدمة التي يقدمها المجمع، وجهود الفريق الطبي المشارك في العملية.

وأكدت إدارة المجمع الطبي أن هذا الإنجاز يعكس المستوى المتطور لخدمات جراحة القلب، ضمن التزام المنشأة بتقديم رعاية صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة الطبية.