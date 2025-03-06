زيارة غير متوقعة لمحافظ أسوان لمركز طب أسرة السيل -صور

أسوان – إيهاب عمران:

تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، مركز طب أسرة السيل، فى زيارة مفاجئة، للاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالجودة المطلوبة داخل المركز.

واستفسر المحافظ من مدير المركز الدكتور السعد عبد العظيم على عدد المترددين بشكل يومى، وأيضاً توفير الأدوية والعلاج من خلال الصيدلية الخاصة بالمركز.

كما اطمأن كمال، من الحالات المتواجدة بالمركز على جودة الخدمات المقدمة لها، مشيداً بالمستوى الحضاري والراقي الذى أصبحت عليه المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل على مستوى مراكز ومدن المحافظة بإجمالى 11 مستشفى و 112 مركز طبى ووحدة صحية حيث تأتى محافظة أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.