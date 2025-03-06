محافظ الشرقية يشارك في احتفالية تأسيس الجامع الأزهر -صور

الشرقية -ياسمين عزت

احتفلت محافظة الشرقية، باليوم العالمى لتأسيس الجامع الأزهر الشريف، والذي تنظمه الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية بقصر ثقافة الزقازيق.

جاء ذلك في حضور المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية والدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحوث ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة وعدد من القيادات.

قدم محافظ الشرقية خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وللحضور ولأبناء المحافظة بشهر رمضان المبارك داعياً المولى عز وجل أن يعيده علي مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

وقال المحافظ إن احتفال اليوم يؤكد أن الأزهر الشريف ليس مجرد جامعا وجامعة بل نوراً ومنارة للعلم والثقافة وأيقونة الدين الوسطي ورمزاً للدولة المصرية وحارساً لقيم الدين والدنيا بشيوخه وعلمائه الأفاضل والذين يمثلون القدوة الصالحة والأسوة الحسنة.

أكد محافظ الشرقية، استمرار التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأزهر الشريف متجسداً في الدفع بالقوافل التوعوية الدينية والطبية والغذائية بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المعاهد الأزهرية وتقديم مناهج دائمة التطوير والتحديث بما يتناسب مع تطورات العصر الحديث والحفاظ على التراث الإسلامي.

قدم المحافظ التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الإمام المستنير صاحب العلم الغزير والفكر المعتدل الرمز الإسلامي، الذي شهد الأزهر الشريف في عهده تطوراً غير مسبوق ونهضة علمية وتعليمية وريادة عالمية في نشر رسالة الإسلام السمحة وفكره الوسطي المستنير، وأصبحت مواقفة من مختلف القضايا محط أنظار واهتمام العالم كله .

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد علي الطاروطي أعقبها كلمة مسجلة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر هنأ فيها القيادة السياسية والملوك والأمراء والرؤساء والأمتين الإسلامية والعربية بحلول شهر رمضان المبارك داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء

ألقى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية كلمة أوضح فيها أن الأزهر الشريف سيظل أكبر معين علي مر التاريخ وأمل الأمة، ومصباحا منيرا بشيوخه وأشباله فهو صاحب الوسطية في التعريف بالدين وأصبحت مناهجه تواكب العصر الحديث وتدرس القضايا المعاصرة بجانب إطلاقه العديد من المبادرات والندوات المتخصصة التي تستهدف الشباب معتمدة علي التعريف بسماحة الإسلام.

وأضاف أن التوسع في افتتاح المعاهد الأزهرية العادية و النموذجية العربية واللغات وانتشرت المقارئ في مختلف القري والعزب حتى المدن والتي لم تعد قاصرة علي استقبال خريجي أو منتسبي الأزهر بل أصبحت تستقبل الجميع من عموم الشعب والوافدين من مختلف دول العالم .

بينما أشار ممثل الكنيسة إلى مكانة الأزهر الشريف والكنيسة القبطية واللذان سيظلان في ترابط قوي يسوده المودة والمحبة الخالصة وقال من حسن الطالع أن يتصادف أن تكون مصر كلها بمسلميها ومسيحييها صائمين والذي يدلل علي التناغم الإلهي والترتيب الرباني والرضا السماوي علي شعب مصر والتي وعدها الله وقال مبارك شعب مصر فالصوم المشترك تتجلى فيه أبرز معاني المحبة والمشاركة والمواطنة فالجميع يتقرب إلى الله.

لفت الي وجود مؤسسات تعمل علي ترسية المواطنة وعلى رأسها بيت العائلة الذي أسس له الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والذي يعد نموذجا يحتذى به وتجربة فريدة من نوعها للمواطنة والتصدي لكافة المحاولات التي تحاول غرس الفتن بين أطياف الشعب الواحد واصبح موجوداً بمختلف المحافظات وداخل المدارس والجامعات .

وفي نهاية الاحتفالية حرص المحافظ علي التقاط الصور التذكارية مع طلبة وطالبات المعاهد الازهرية مرتدين الزي الأزهري، متمنيا لهم التفوق العلمي والمشاركة في نشر رسالة الإسلام السمحة ومبادئه السامية.