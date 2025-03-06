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موانئ البحر الأحمر: تداول ضخم للشاحنات والبضائع والركاب خلال 24 ساعة

11:52 ص الخميس 06 مارس 2025

الموانئ البحرية بموانئ البحر الأحمر

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السويس - حسام الدين أحمد:

سجلت موانئ البحر الأحمر، نشاطا ملحوظا خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتحقق تداول 41000 طن بضائع عامة ومتنوعة و897 شاحنة و60 سيارة ملاكي، مع سفر ووصول 2275 راكبا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة الواردات اليوم الخميس شملت 33000 طن بضائع، 501 شاحنة و52 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 396 شاحنة و8 سيارات.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة SFYCARAYA على متنها 29000 طن ألومنيوم قادمة من أندونيسيا والسفينتين سينا و DSM NORWICH بينما تغادر السفينة الحرية، واستقبل الميناء أمس السفينتين بوسيدون اكسبريس وأمل، وغادرت السفينتين دليلة وسينا.

وحقق ميناء نويبع تداول 4100 طن بضائع و430 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) أربع سفن وهى: كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة على الخط الملاحي " نويبع - العقبة".

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موانئ البحر الأحمر بضائع حركة الواردات
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