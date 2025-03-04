إصابة 4 بينهم طفلتين جراء انفجار أسطوانة البوتاجاز في الشرقية

الشرقية -ياسمين عزت:

أصيب 4 أشخاص بينهم طفلتين بحروق، جراء نشوب حريق بمنزلهم في قرية كفر محمد جاويش بنطاق مركز شرطة الزقازيق، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بشقة بالطابق الثاني.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة سيدتين وطفلتين بسبب انفجار أسطوانة البوتجاز بالطابق الثاني بشقة سكنية بقرية كفر محمد جاويش.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ههيا للحروق وجرى تقديم الرعاية الطبية لهم.تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة فيما أخطرت جهات التحقيقات لمباشرتها والوقوف على أسبابها.

وتبين من التحريات الأولية إصابة كلا من "هنا.أ.ص.ا" 7 سنوات مصابة بحروق بنسبة 20%، ومريم.س.م 7 سنوات مصابة بحروق 25%، وسعاد م.ع 29 عام مصابة بحروق 20% وسعدية.ع.أ 55 عام مصابة بحروق 45%.