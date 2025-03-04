جثتان في معركة "الصواريخ".. ماذا جرى في دندرة بقنا؟

قنا- عبدالرحمن القرشي:

في ليلة رمضانية هادئة، قبيل السحور، تحولت قرية دندرة الهادئة في قنا إلى مسرح لجريمة مروعة.. أصوات الألعاب النارية التي اعتاد الأطفال والمراهقون إطلاقها في رمضان، والتي كانت تملأ سماء القرية، تحولت إلى شرارة أشعلت فتيل نزاع دموي بين عائلتين.

بحسب ما ذكر شهود عيان بقرية دندرة، بدأت القصة بمشادة كلامية بسيطة بسبب أصوات الألعاب النارية التي أزعجت أحد أفراد العائلتين، لكن سرعان ما تحولت المشادة إلى شجار عنيف، ثم إلى معركة دامية استخدمت فيها الأسلحة النارية والعصي.

تسببت المعركة في مقتل شخصين هما أ.ر.أ، 22 عامًا، بطلق ناري وس.ق.م، يبلغ من العمر 63 عامًا، إثر الاعتداء عليه بشومة، وإصابة ر.أ، يبلغ من العمر 56 عامًا، وم.ص.م، 45 عامًا، وم.س.م، يبلغ من العمر 44 عامًا.

هرعت قوات الأمن إلى مكان الحادث وفرضت طوقًا أمنيًا حول القرية لمنع تجدد الاشتباكات، تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أثارت هذه الحادثة غضب واستياء أهالي القرية، الذين عبروا عن قلقهم من انتشار الألعاب النارية والأسلحة بين الشباب، وطالبوا السلطات بتكثيف الحملات الأمنية لمصادرة هذه الألعاب وضبط المتورطين في الحادث.

فتحت النيابة العامة تحقيقًا في الحادث، وتم القبض على عدد من المشتبه بهم. وتعهد المسؤولون بتقديم الجناة إلى العدالة.

اقرأ أيضا :

قتيلان و3 مصابين بسبب صواريخ رمضان.. تفاصيل "معركة السحور" بجزيرة دندرة في قنا

قبل السحور.. مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بقنا