قبل السحور.. مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بقنا



قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي شخصين مصرعهما، بينما أصيب 3 آخرين، فجر اليوم الثلاثاء، في مشاجرة بالأسلحة النارية والعصا قبل السحور بين عائلتين بمركز قنا.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بأسلحة نارية وعصا داخل قرية جزيرة دندرة التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة على الفور، إذ تبين بعد الفحص مصرع "أ.ر.أ"، 22 عامًا، بطلق ناري، و"س.ق.م"، 63 عامًا، إثر التعدي عليه بعصا شوم، وإصابة "ر.أ"، 56 عامًا، و"م.ص.م"، 45 عامًا، و"م.س.م"، 44 عامًا، إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة، والمصابين إلى الاستقبال لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.