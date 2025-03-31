في أول أيام العيد.. محافظ الشرقية يفاجئ المتعدين على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بحملة إزالات

الشرقية - ياسمين عزت:

شن المهندس محمد العوضي، رئيس مركز ومدينة الحسينية، حملة إزالات مساء أول أيام عيد الفطر المبارك مفاجئًا المخالفين. وأسفرت الحملة عن إزالة عدة مباني مخالفة.

وأشار رئيس مركز المدينة إلى إزالة سقف مخالف على مساحة 100 متر بناحية الوحدة المحلية بقصاصين الشرق، فضلاً عن إزالة أسوار بالدبش على مساحة 200 متر بتوابع المدينة.

قدم الأهالي الشكر للمحافظ ولرئيس المركز والجهاز التنفيذي على التصدي لمحاولات البناء المخالف وإنفاذ القانون على المتعدين حفاظًا على الرقعة الزراعية لما تمثله من أمن غذائي للمواطنين.

وناشد محافظ الشرقية المواطنين في حالة رصد أي محاولات للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية الاتصال على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية على الخط الساخن 114 أو الاتصال على الخطوط الأرضية التالية: 055/2303693 - 055/2312540 - 055/2314004.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى لرصد أي محاولة للتعديات على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع إدارتي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية بالمحافظة وإزالتها في المهد، تزامنًا مع العطلات الرسمية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.