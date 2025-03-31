صلى العيد وصلوا عليه الجنازة ظهرًا.. وفاة مسن عقب أداء صلاة عيد الفطر بقرية في الشرقية



الشرقية - ياسمين عزت:

خرج لأداء صلاة عيد الفطر المبارك مودعًا ذويه وأهل بيته بالسلامات والابتسامات، وداعًا مؤقتًا لحين عودته من الصلاة، واصطف لأداء صلاة العيد بوجه مبتسم وعافية، إذ لم يشكُ مرضًا أو علة في صحته، ليتفاجأ الجميع بوفاته دون سابق إنذار عقب صلاة العيد، وفي قلب ساحة الصلاة في قريته التابعة لمركز فاقوس.

نعى أهالي قرية ميت العز التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية المواطن ابن قريتهم المدعو كمال محمد صالح خضر، البالغ من العمر 60 عامًا. إذ توفي الرجل عقب أداء صلاة العيد في مشهد مفاجئ للجميع، فيما ردد الأهالي أنه حسن الختام للراحل ابن قريتهم، إذ مات يوم عيد.

وقال الأهالي إن الرجل أدى صلاة عيد الفطر المبارك، واستراح في الساحة المجهزة للصلاة لدقائق معدودة، ثم لفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يبادل أهالي قريته المعايدات والتهنئة. وأدى الرجل صلاة العيد صباحًا، ثم أدى الأهالي صلاة الجنازة عليه ظهرًا.

وامتدح الأهالي بقرية ميت العز بفاقوس أخلاق الرجل وسيرته الطيبة، إذ امتدت عشرتهم به نحو ستة عقود، لم يروا منه مكروهًا، مؤكدين على رحيله في يوم مبارك، سائلين الله له الرحمة والمغفرة، وأن يكون موته في يوم عيد شفاعة له ودليلاً على عمله الصالح.