اعترافات مثيرة لقاتل ابنه في الفيوم: "كان مشاغبًا ويضرب إخوته"

الفيوم - حسين فتحي:

كشفت أجهزة الأمن بالفيوم لغز مقتل شاب على يد والده، بعد أسبوع من اختفائه، إذ تبين أن الأب قتله ودفنه داخل حظيرة مواشٍ بمنزله بقرية طحاوي بمركز أبشواي.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد علاء توفيق عبد الكريم، مأمور مركز شرطة أبشواي، بورود بلاغ من حسن علواني، عمدة قرية طحاوي، يفيد بقيام رجب ع. أ، 43 عامًا، سائق توك توك، بقتل نجله محمد، 17 عامًا، ودفنه داخل حظيرة المواشي.

ألقت قوة من مباحث المركز، بقيادة الرائد علي أبو جليل، القبض على المتهم، الذي أقر أمام العميد محمود هيبة، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع غرب الفيوم، والعميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية، بارتكابه الجريمة.

وقال المتهم في اعترافاته: "محمد كان يعيش مع والدته المطلقة التي تزوجت من آخر، لكنه عاد للعيش معي بعد أن طردته بسبب سوء سلوكه وإدمانه المخدرات. وعدني بالتغيير، لكنه استمر في تصرفاته العنيفة، واعتدى على إخوته الصغار وزوجتي، ما دفعني لمحاولة تهدئته بوضع يدي حول رقبته، لكنه سقط مغشيًا عليه. انتظرت ساعتين على أمل أن يفيق، لكن بعد تأكدي من وفاته، قمت بحفر حفرة في حظيرة المواشي ودفنته فيها".

وأضاف: "شقيقتي أبلغت العمدة، الذي قام باحتجازي في منزله وأبلغ الشرطة".

وقام المتهم بتمثيل الجريمة أمام النيابة، التي قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.