ننشر الصور الأخيرة لسكرتير عام محافظة الدقهلية قبل وفاته بلحظات داخل مسجد النصر



الدقهليةـرامي محمود:

حصل "مصراوي" على عدد من الصور التي جرى التقاطها للواء محمد صلاح الدين أبوكريشة، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية والذي وافته المنية متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية خلال سماع خطبة عيد الفطر بمسجد النصر بمدينة المنصورة.

وظهر السكرتير العام في الصور وهو جالسًا في الصفوف الأولى داخل المسجد ومرددًا لتكبيرات العيد ثم أدى الصلاة وبعدها جلس واضعًا يديه حول ركبتيه مشتمعًا للخطبة.

وخلال سماع الخطبة سقط المتوفي مغشيًا عليه بعد شعوره بحالة ضيق في التنفس جرى على إثرها نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي" لمحاولة إسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة .

وبتوقيع الكشف الطبي تبين اصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية أدت إلى توقف تام لعضلة القلب نتيجة إصابتة أزمة قلبية .

كانت مصادر قد كشفت لـ مصراوي أن الراحل حضر أمس إلى مكتبه صباحًا وحتى افطار أخر أيام شهر رمضان، ثم انتقل الى استراحته لتناول الإفطار وعاد سريعًا إلى مكتبه لمتابعة تجهيز ساحات الصلاة وشارك محافظ الدقهلية في استقبال المهنئين بالعيد داخل متحف أعلام الدقهلية بالديوان وانتهى من ذلك ثم واصل البقاء في المكتب حتى الساعات الأولى من صباح أول أيام العيد.

وأضاف المصدر أن الراحل ظل ياقظًا حتى صباح اليوم وحضر إلى مسجد النصر لحضور صلاة عيد الفطر برفقة المحافظ والقيادات التنفيذية والأمنية وخلال سماع الخطبة بدة عليه الإجهاد الشديد وبدأ يتصبب عرقًا إلى أن سقط مغشيًا عليه وجرى نقله إلى مستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي" وباءت محاولات إنقاذ حياته بالفشل.