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بلالين وسيلفي.. كورنيش بنها يستقبل مئات المواطنين للاحتفال بعيد الفطر (فيديو وصور)

08:44 ص الإثنين 31 مارس 2025
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    كورنيش بنها يستقبل مئات المواطنين للاحتفال بعيد الفطر (4)
  • عرض 8 صورة
    كورنيش بنها يستقبل مئات المواطنين للاحتفال بعيد الفطر (5)
  • عرض 8 صورة
    كورنيش بنها يستقبل مئات المواطنين للاحتفال بعيد الفطر (6)
  • عرض 8 صورة
    كورنيش بنها يستقبل مئات المواطنين للاحتفال بعيد الفطر (7)
  • عرض 8 صورة
    كورنيش بنها يستقبل مئات المواطنين للاحتفال بعيد الفطر (8)
  • عرض 8 صورة
    كورنيش بنها يستقبل مئات المواطنين للاحتفال بعيد الفطر (2)
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    كورنيش بنها يستقبل مئات المواطنين للاحتفال بعيد الفطر (3)
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:


خرج المئات من أهالي مدينة بنها بمحافظة القليوبية منذ الصباح الباكر على كورنيش النيل في المدينة احتفالا بعيد الفطر المبارك.

وشارك المتوافدين الصور التذكارية مع ذويهم وسط فرحة الجميع، ولعب الأطفال بالبلالين، كما شهد الكورنيش ازدحام شديد من الأهالي.

ومن جانبه قدمَّ محافظ القليوبية، التهنئة لجميع أهالي وأبناء القليوبية، مُعرباً عن سعادته بالتراحم والمودة بين المواطنين وتجمعهم من أجل إعلاء كلمة واحدة وإقامة شعيرة مباركة.

وعقب أداء صلاة العيد تجول محافظ القليوبية، على كورنيش النيل لتقديم التهنئة لشعب القليوبية وإلتقاط الصور التذكارية، وساد الشارع حالة من البهجة والسرور إحتفالاً بعيد الفطر المُبارك، داعياً الله عز وجل أن يُعيد هذه الأيام على أمتنا الإسلامية ومصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

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مدينة بنها محافظة القليوبية عيد الفطر محافظ القليوبية
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