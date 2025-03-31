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الإسماعيلية تؤدي صلاة عيد الفطر في 99 ساحة وسط أجواء إيمانية

08:31 ص الإثنين 31 مارس 2025

الإسماعيلية تؤدي صلاة عيد الفطر في 99 ساحة وسط أجو

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أدى مئات المصلين بمحافظة الإسماعيلية صلاة عيد الفطر المبارك في 99 ساحة ومسجدًا، حيث أُقيمت الصلاة في تمام الساعة 6:07 صباحًا.

وكانت مديرية الأوقاف بالإسماعيلية قد أعلنت عن تجهيز هذه الساحات والمساجد لاستقبال المصلين، حيث تابع فضيلة الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، استعدادات تجهيز الساحات والمساجد الكبرى لصلاة العيد.

وتوزعت الساحات المخصصة للصلاة على مختلف مراكز ومدن المحافظة، بما في ذلك التل الكبير، القصاصين، أبو صوير، فايد، القنطرة شرق، والقنطرة غرب، بالإضافة إلى مدينة الإسماعيلية. وشملت بعض المواقع البارزة ساحة مسجد الرحمن في التل الكبير، ساحة مركز شباب أبو صوير، وساحة استاد الإسماعيلي في مدينة الإسماعيلية.

وشهدت هذه الساحات والمساجد حضورًا كثيفًا من المواطنين الذين حرصوا على أداء صلاة العيد في أجواء إيمانية مفعمة بالفرحة والبهجة، مع الالتزام بالإجراءات التنظيمية التي أقرتها الجهات المعنية لضمان سلامة المصلين.

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محافظة الإسماعيلية صلاة عيد الفطر وزارة الأوقاف
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