بالصور.. شباب يرفعون لافتات دعمًا لغزة خلال صلاة العيد في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت ساحة الميدان الإبراهيمي بمدينة دسوق في كفر الشيخ، خلال صلاة عيد الفطر، رفع لافتات تحمل علم فلسطين تعبيرًا عن التضامن مع أهالي غزة.

وحمل الشباب والمصلون لافتات تضامنية كتب عليها: "غزة في القلب" و"لا للتهجير.. فلسطين عربية"، في رسالة دعم للشعب الفلسطيني.

ومن المقرر أن تتناول خطبة عيد الفطر في الساحة جزءًا مخصصًا للحديث عن غزة، تأكيدًا على دعم القضية الفلسطينية.