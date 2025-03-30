بالفسيخ.. أهالي كفر الشيخ يستعدون لعيد الفطر (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تشهد محال بيع الفسيخ والأسماك المملحة في مدن ومراكز كفر الشيخ إقبالًا واسعًا مع اقتراب عيد الفطر، حيث يعد تناول الفسيخ من العادات الراسخة لدى المصريين.

تؤكد ثريا إبراهيم، ربة منزل، أن شراء الفسيخ يتم عادة في اليوم الأخير من رمضان، ليكون وجبة أساسية في ثاني أيام العيد، وهو تقليد متوارث منذ الطفولة.

أما عبدالسلام متولي، تاجر، فيوضح أن الفسيخ يشكل عنصرًا أساسيًا في العزومات العائلية خلال العيد، حيث يجتمع مع زوجته وطفليه لاستضافة شقيقتيه، إحداهما قادمة من الإسكندرية، لمشاركة هذه العادة السنوية.

ويشير حسن صبري، موظف بالمعاش، إلى أنه يحرص سنويًا على شراء الفسيخ كهدايا لأبنائه الأربعة، المتزوجين، حيث يهدي كل واحد منهم كيلو فسيخ، استمرارًا للعادات العائلية.

وفي السياق ذاته، يوضح محمد علي، صاحب أحد أكبر محال بيع الفسيخ بدسوق، أن الإقبال الكبير على الفسيخ يعود إلى كونه وجبة تقليدية بعد انتهاء الصيام، مشيرًا إلى أن الاستعدادات لعيد الفطر تبدأ منذ منتصف رمضان عبر تجهيز الأسماك والسردين المملح بجودة عالية لتلبية طلبات الزبائن.