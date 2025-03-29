محافظ قنا يستقبل وفود الكنائس للتهنئة بعيد الفطر (صور)

قنا - عبدالرحمن القرشي

استقبل الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وفودًا من قيادات الكنائس بالمحافظة، الذين قدموا التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وضم الوفد نخبة من القيادات الكنسية، منهم نيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا تكلا مطران دشنا، والأنبا بضابا أسقف نجع حمادي، والأنبا عمانوئيل مطران الأقباط الكاثوليك بمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، إلى جانب عدد من القساوسة والمسؤولين الدينيين.

وأعرب المحافظ عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا أن محافظة قنا تمثل نموذجًا للتسامح الديني والمواطنة الحقيقية، مشيرًا إلى دور الكنيسة في دعم جهود التنمية والتوعية المجتمعية، ومتمنيًا دوام الأمن والاستقرار للوطن.

وأكد وفد الكنائس أن قنا تعكس روح التماسك الاجتماعي والتآخي، مشيدين بتلاحم أبناء مصر في المناسبات الدينية والوطنية، داعين الله أن يحفظ البلاد ويديم عليها الأمن والسلام تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.