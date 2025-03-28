ثقافة سوهاج تختتم ليالي رمضان الثقافية والفنية

كتب- محمد شاكر:

اختتم فرع ثقافة سوهاج فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي أقامتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج احتفالات وزارة الثقافة بالشهر الفضيل.

نفذت الاحتفالية بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، وأقيمت بمركز شباب الري بالحويتي، أجواء احتفالية مميزة، حيث استهلت بالسلام الوطني، تلاه كلمة أحمد فتحي، المشرف على فرع ثقافة سوهاج، الذي أعرب عن سعادته بحضور ختام الاحتفالات، موجها الدعوة للجمهور للمشاركة في الفعاليات الثقافية والفنية التي ستقام بمناسبة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى عروض المسرح المتنقل المقررة في أخميم عقب العيد.

وضمن فقرات الاحتفالية، ألقى الشيخ أحمد رمضان محمد، مدير عام شئون القرآن بإدارة أوقاف سوهاج، محاضرة تثقيفية بعنوان "فضل ليلة القدر"، تناول فيها قيمتها العظيمة وضرورة اغتنامها بالعبادة والدعاء والعمل الصالح، باعتبارها فرصة لمغفرة الذنوب والعتق من النار.

وتضمنت الفعالية أمسية شعرية شارك فيها نخبة من الأدباء والشعراء، من بينهم الشاعر أوفى عبد الله الأنور والشاعر أحمد محمد خليل حسان السوهاجي، حيث قدّما باقة من القصائد ذات الطابع الرمضاني، إلى جانب إتاحة الفرصة للمواهب الأدبية الشابة لعرض إبداعاتهم.

واختتمت الاحتفالية بعرض فني مميز لفرقة سوهاج للإنشاد الديني، بقيادة الفنان خالد حجو، حيث قدّمت الفرقة مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية.

نفذت الاحتفالية من خلال إقليم وسط الصعيد الثقافي، بإشراف جمال عبد الناصر، مدير عام الإقليم، وفرع ثقافة سوهاج، بالتعاون مع الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، والإدارة العامة للشباب والعمال، برئاسة أحمد يسري.

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