البت في 89.4% من طلبات التصالح في مخالفات البناء بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن اللواء د. إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عن تحقيق تقدم ملحوظ في ملف التصالح على مخالفات البناء، حيث تم البت في 25,260 طلبًا، بنسبة 89.4% من إجمالي 28,115 طلبًا مقدمًا، إضافةً إلى إصدار 7,360 شهادة بيانات بنسبة إنجاز 100%.

وأكد المحافظ أهمية الحفاظ على هذا المعدل من الإنجاز، مع تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح، والاستفادة من التسهيلات التي توفرها الدولة لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.