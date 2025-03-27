محافظ البحر الأحمر: الغواصة "سندباد" مرخصة" وقائدها مؤهل علميًا (فيديو وصور)

البحر الأحمر - عبدالرحمن القرشي:

أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن غواصة "السندباد" السياحية تمتلك التراخيص القانونية اللازمة، وقائدها يحمل المؤهلات المعتمدة من أكاديمية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك خلال زيارته للمصابين في حادث غرق الغواصة بمدينة الغردقة، حيث اطمأن على حالتهم الصحية ووجه بتوفير الرعاية الطبية الكاملة لهم.

أُسعف المصابون إلى خمس مستشفيات، من بينها مستشفى الغردقة العام والمستشفيات الخاصة، وتنوعت الإصابات بين جروح وكدمات وضيق تنفس، مع وجود أربع حالات تحت الرعاية المركزة.

وأشار المحافظ إلى إنقاذ 39 سائحًا، فيما أسفر الحادث عن وفاة ستة آخرين من الجنسية الروسية، مشيدًا بسرعة استجابة فرق الإنقاذ التي تمكنت من إجلاء جميع الركاب دون تسجيل أي مفقودين.

وكانت غرفة عمليات المحافظة قد تلقت بلاغًا صباح الخميس حول غرق غواصة سياحية تقل 50 راكبًا، بينهم 45 سائحًا من جنسيات مختلفة وخمسة من أفراد الطاقم المصري، وذلك أثناء رسوها في موقعها المخصص أمام أحد فنادق الغردقة. وعلى الفور، تحركت فرق الإسعاف والجهات المختصة إلى موقع الحادث، حيث شاركت 21 سيارة إسعاف في نقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية.

وشدد المحافظ على استمرار التنسيق مع السفارات والقنصليات لتسهيل الإجراءات اللازمة للركاب، ومتابعة التحقيقات الجارية مع طاقم الغواصة لكشف ملابسات الحادث.

وفي لفتة إنسانية، استجاب المحافظ لطلب سائحة هندية للاطمئنان على ابنتها المصابة، ورافقها إلى غرفة العناية المركزة، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل لجميع المتضررين.