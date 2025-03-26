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بالصور .. وفد الأقباط الكاثوليك يقدم التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة عيد الفطر المبارك

07:32 م الأربعاء 26 مارس 2025
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  • عرض 3 صورة
    وفد الأقباط الكاثوليك يقدم التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة عيد الفطر المبارك
  • عرض 3 صورة
    وفد الأقباط الكاثوليك يقدم التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة عيد الفطر المبارك
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أسوان - إيهاب عمران:
قدم وفد من الأقباط الكاثوليك، التهنئة للواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأثناء استقباله للوفد الكنسى بحضور نيافة الأنبا عمانوئيل، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك لمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر ، والقمص أنطونيوس ذكرى، راعى كنيسة الأقباط الكاثوليك بأسوان، والوفد المرافق لهم، قدم الدكتور إسماعيل كمال شكره لزيارة وفد الأقباط الكاثوليك التي تعكس التعاون البناء والمثمر بين المحافظة والكنيسة.

وأكد محافظ أسوان، على أن روح الإخاء والمحبة تساهم بشكل مباشر فى تحقيق التنمية والعمران تحت قيادة واعية وحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة كافة التحديات والوصول إلى ما نصبو إليه من آمال وطموحات.

فيما أشار الأنبا عمانوئيل إلى الحرص على تبادل التهاني مع محافظ أسوان لتقديم التهنئة فى الأعياد ، وفى ظل أجواء من الأخوة والمحبة، لافتاً إلى أن الجميع مصريون مصير واحد وأعياد وأفراح وأحزان كلها واحدة، وساهم ذلك فى تحقيق ملحمة من الإنجازات التي تشهدها الجمهورية الجديدة فى كافة قطاعات العمل بما يصب فى صالح المواطنين.

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أسوان عيد الفطر المبارك وفد الأقباط الكاثوليك
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