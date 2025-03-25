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مياه القليوبية تُكرم "حفظة القرآن الكريم" من العاملين وأبنائهم خلال حفل إفطار جماعي

11:48 م الثلاثاء 25 مارس 2025

مياه القليوبية تكرم حفظة القرآن الكريم

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية حفل إفطار جماعي للعاملين وأسرهم، تزامنًا مع تكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء العاملين والعاملين أنفسهم، وذلك في إطار اهتمام الشركة بدعم القيم الدينية وتعزيز الروابط الاجتماعية بين الموظفين.

وخلال الفعالية، عبّر مجاهد عن سعادته بتنظيم هذا الحدث، مؤكداً أن الشركة لا تقتصر جهودها على تقديم الخدمات المائية فقط، بل تسعى أيضًا إلى دعم موظفيها وأسرهم في مختلف الجوانب الثقافية والدينية، مشيرًا إلى أن حفظ القرآن الكريم يُسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وأخلاقًا.

تضمنت الاحتفالية تلاوات قرآنية من الحفظة المكرمين، كما تم توزيع شهادات التقدير والجوائز عليهم وسط أجواء من الفرح والاعتزاز. واختُتم الحفل بتناول وجبة الإفطار في جو أسري يعكس روح المحبة والتآخي بين العاملين وأسرهم.

وأعرب المكرّمون وأولياء أمورهم عن امتنانهم لهذه المبادرة، مؤكدين أنها تترك أثرًا إيجابيًا في نفوسهم، وتحفّزهم على مواصلة العطاء والإبداع في مجالات عملهم وحياتهم.

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