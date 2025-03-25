زراعة البحيرة: تحميل الثوم على زراعات الفراولة أعطى إنتاجية أفضل

البحيرة - أحمد نصرة:

تفقد الدكتور حسنى عطية، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، بالمرور على مساحات الفراولة بمركزى كوم حمادة وبدر ، للاطمئنان على حالة المحصول.

وتبلغ المساحة المزروعة بالفراولة بمحافظة البحيرة 39 ألفا و619 فدان مقسمة على جنوب وغرب التحرير 25 ألفا و 52 فدان، مركز كوم حمادة 13 ألفا و19 فدان و إيتاى البارود 225 فدان و الدلنجات 1716 فدان بينما مركز شبراخيت 7 فدان.

قال عطية تلاحظ أن المحصول المحمل عليه بالثوم إنتاجيته أعلى من المحصول غير المحمل عليه ثوم ، و جارى الآن جمع الثمار و حالتها جيدة ، و إجراء عمليات التوريق للشتلات بإزالة الأوراق الجافة و المسنة و الحمراء ونقاوة الحشائش يدويا من تحت البلاستيك وعمليات الرى و التسميد الآزوتى و البوتاسى و الفسفورى.

وأكد وكيل الوزارة على إحكام عملية الرى خلال مراحل التزهير و العقد و الجمع، و الاهتمام بالنظافة العامة للمزرعة و نقاوة الحشائش، ومكافحة العنكبوت الأحمر بالمفترس الأكاروسي و عند زيادة نسبة الإصابة يتم الرش بالمبيدات المتخصصة الموصى بها من وزارة الزراعة ، و مكافحة أعفان الثمار بالرش بالمبيدات المتخصصة الموصى بها من وزارة الزراعة مع الاهتمام بجمع الثمار المصابة بالأعفان والتخلص منها خارج المزرعة بالدفن فى حفر عميقة.

وأشار عطية إلى ضرورة جمع الثمار التى بها أعفان و التخلص منها بالدفن خارج المزرعة فى حالة ظهور ذلك ، مع ضرورة الرش الوقائي ضد الأمراض الفطرية باستعمال بيكربونات الصوديوم 2 جم + كبريت ميكروني 2جم + ساليسلك أسيد 0.5جم لكل لتر ماء و تكرار ذلك كل 10 أيام من بداية التزهير و العقد ، و استخدام الكبريت الميكرونيدي مرة كل أسبوعين بمعدل 250 جرام / 100لتر ماء و ذلك للوقاية من الإصابة بالبياض الدقيقي و العنكبوت الأحمر ، مع تقليل التسميد الآزوتى و الاهتمام بالتسميد الفوسفاتى لأنه يدخل فى تكوين مركبات الطاقة ، وبالتالي زيادة مقاومة النبات للصقيع و كذلك الإهتمام بالتسميد البوتاسي و الرش بالكالسيوم المخلبي لأنه يعمل على تكوين جدر الخلايا و يساعد زيادة مقاومة النبات للأمراض الفطرية والرش بالعناصر الصغرى مرة كل 15 يوم ، و مداومة المرور وفحص الزراعات لإكتشاف أى إصابات بالآفات الحشرية والأمراض الفطرية فى بدايتها.ش