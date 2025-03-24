"حط رجله في وش سائق".. ضبط شاب يؤدي حركات استعراضية بدراجة نارية في البحيرة -فيديو

البحيرة - أحمد نصرة:

كشف الأجهزة الأمنية فى البحيرة، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر خلاله قائد دراجة نارية وهو يؤدي حركات استعراضية على الطريق مُعرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وظهر الشاب وهو يقود الدراجة على إطارها الخلفي فقط ويمر بين السيارات برعونة وتهور، ثم يضع قدمه على نافذة سيارة على مقربة من وجه قائدها.

جرى تحديد وضبط الدراجة النارية "بدون ترخيص" وقائدها "لا يحمل رخصة قيادة" ( عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة ) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

حرر المحضر اللازم واتخذت الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجة النارية وقائدها.