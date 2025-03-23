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بالصور.. القوصية تشارك في ساعة الأرض..إطفاء الأنوار لرفع الوعي البيئي بأسيوط

06:34 م الأحد 23 مارس 2025
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أسيوط- محمود عجمي:

في إطار احتفال العالم بساعة الأرض، شارك المهندس أسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة القوصية بمحافظة أسيوط، في المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار "ساعة الأرض"، التي تأتي هذا العام تحت شعار "معًا نحو أكبر ساعة للأرض".

حضر الفعالية المهندس صالح البارودي، نائب رئيس المركز، والمهندس محمد أحمد ماهر، مسؤول جهاز شؤون البيئة بأسيوط.

وقال المهندس أسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة القوصية، إنه تم تنفيذ الدعوة لإطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية غير الضرورية وإضاءة الشموع لمدة ساعة، من الساعة 8:30 إلى 9:30 مساءً، بهدف رفع الوعي بخطورة الإفراط في استهلاك الطاقة وتأثيراتها السلبية على كوكب الأرض، بما في ذلك تغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري. كما تهدف المبادرة إلى التشجيع على السلوكيات الإيجابية الرامية إلى الحفاظ على البيئة وضمان مستقبل مستدام.

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ساعة الأرض محافظة أسيوط معًا نحو أكبر ساعة للأرض صالح البارودي
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