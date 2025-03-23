"رهف" و"نور".. مصرع طفلتين شقيقتين غرقًا في ترعة بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهدت مدينة جهينة التابعة لمحافظة سوهاج، حادثًا مأساويًا، حيث لقيت طفلتان شقيقتان مصرعهما غرقًا في ترعة نجع عبدالرسول .

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من السيد الزهري، يفيد باختفاء ابنتيه "رهف" و"نور" اللتين تبلغان من العمر نحو عشر سنوات، من مسكن الأسرة.

وبعد عمليات بحث وتحري، تم العثور على جثتي الطفلتين طافيتين في مياه ترعة نجع عبدالرسول المارة أمام مسكنهما.

وبسؤال أسرة الطفلتين، تبين أنه أثناء لهوهما على حافة الترعة، اختل توازنهما وسقطتا في المياه، ما أدى إلى غرقهما ووفاتهما. وأيدت الأسرة ما توصلت إليه التحريات، ونفت وجود أي شبهة جنائية في الحادث.

وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى جهينة المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.