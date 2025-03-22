عفاف شعيب: "علموا ولادكم يطلعوا دكاترة ومهندسين مش ممثلين ولعيبة كورة"

المنوفية- أحمد الباهي:

نالت الفنانة عفاف شعيب إعجاب الآلاف خلال احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات في محافظة المنوفية، حيث ألقت كلمة مؤثرة حثت فيها الأمهات على توجيه أبنائهن نحو العلم بدلاً من الانجذاب إلى مجالات الفن والرياضة.

وقالت شعيب: "بقول لكل الأمهات، علموا ولادكم يطلعوا دكاترة ومهندسين ومحامين مش ممثلين ولعيبة كورة.. ولا أنا بتكلم غلط يا جماعة؟"، وسط تصفيق وتشجيع من الحاضرين.

وأكدت الفنانة أن الساحة الفنية تشهد ظهور أعمال هابطة، وأن الفتيات أصبحن معجبات بالرقص والغناء بشكل مبالغ فيه، مضيفة: "أنا عايزة أشوف زويل ونجيب محفوظ جديد"، في إشارة إلى أهمية دعم الأجيال الجديدة لتحقيق إنجازات علمية وأدبية بدلاً من الانشغال بفتن الهاتف المحمول والمجالات الترفيهية.

كما طالبت شعيب الأمهات بضرورة متابعة ومراقبة أبنائهن في ظل التحديات التي يفرضها العصر الرقمي، مؤكدة أن التربية السليمة هي الأساس لبناء جيل قادر على تحقيق النجاحات في المجالات العلمية والمهنية.

جاءت كلمة الفنانة عفاف شعيب في إطار احتفالية كبيرة شهدت تكريم عدد من الأمهات المثاليات، حيث لاقت تصريحاتها تفاعلاً كبيراً من الحضور الذين أشادوا بمواقفها الداعية إلى تعزيز قيم العلم والثقافة في المجتمع.