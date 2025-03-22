الموجة 25 لإزالة التعديات.. استرداد 155 ألف متر من الأراضي الزراعية في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:



تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، برئاسة العميد أحمد الهواري، من استرداد 155 ألفًا و400 متر مربع من الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بمتابعة المرحلة الثانية من الموجة 25 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، واسترداد الحالات غير المستوفية وغير الصالحة للتقنين.

كما تم معاينة حالتين من أراضي أملاك الدولة المخصصة للمباني، والمطلوب استردادهما، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهما، نظرًا لتعذر الإزالة لكونهما مأهولتين بالسكان.

شارك في الحملة حجازي النحاس، نائب رئيس المركز، وحجاج جاد الرب، مدير المتابعة، ومحمد إبراهيم، مشرف أملاك المركز، ويوسف نصير، مدير الأملاك، إلى جانب رئيس قرية الرياينة، ومدير وأعضاء المتابعة، ومسؤولي الأملاك بالقرية، وحماية أملاك المركز، بإشراف مدير الإدارة الزراعية بأرمنت والمختصين بالزراعة.

وتم تسليم الأراضي المستردة لرئيس القرية ومسؤول أملاك القرية ومدير أملاك المركز، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتعدين، مع تحرير ما عاد عليهم من نفع، وتم تنفيذ الحملة بتأمين من مركز شرطة أرمنت.







