مصرع طفلة إثر سقوطها من أعلى منزل أسرتها بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

لقيت طفلة مصرعها إثر سقوطها من أعلى منزل أسرتها بمنطقة الزراعة بمدينة الزقازيق، حيث تم التحفظ على جثمانها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا من هيئة الإسعاف يفيد بنقل طفلة مصابة جراء سقوطها من ارتفاع، وذلك أثناء تواجدها أعلى منزل أسرتها بمنطقة الزراعة باتجاه مدينة أبو حماد.

وتم نقل الطفلة إلى مستشفى الأحرار الجامعي، إلا أنها فارقت الحياة قبل وصولها متأثرة بإصابتها. وجرى التحفظ على الجثمان لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.