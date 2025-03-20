توقف حركة الملاحة بميناء البرلس في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

توقفت حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس في كفر الشيخ، اليوم الخميس، ولمدة يومين، نظرًا لارتفاع أمواج البحر عن الحد المسموح به لأعمال الملاحة.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ إخطارًا من هيئة ميناء البرلس بشأن توقف حركة الملاحة بالميناء، وعزوف قوارب الصيد عن العمل فيما يُعرف بـ"السروح"، بسبب ارتفاع أمواج البحر المتوسط عن الحد المسموح به للملاحة البحرية نتيجة شدة الرياح.

وكشف الإخطار الوارد إلى غرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ عن أن حركة الملاحة ستتوقف في الفترة من اليوم الخميس وحتى نهاية يوم الجمعة 21 مارس 2025، وفقًا للمتابعة مع هيئة الأرصاد الجوية، فيما تُجرى الأعمال الإدارية بالميناء بشكل طبيعي للصيادين، بينما تستأنف حركة الملاحة وسروح قوارب الصيد صباح يوم السبت المقبل 22 مارس.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدٍ الجمعة مائلًا للبرودة نهارًا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومعتدلًا على جنوب الصعيد، بينما يكون باردًا على أغلب الأنحاء ليلًا وفي الصباح الباكر.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فمن المتوقع نشاط الرياح على كافة الأنحاء، مع فرص لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وتمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون مضطربة جدًا، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 3 و4 أمتار، مع اتجاه الرياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون مضطربة جدًا، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 2.5 و4 أمتار، مع اتجاه الرياح شمالية غربية.