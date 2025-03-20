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رياح عاتية تجتاح أسوان.. إغلاق الملاحة النهرية ورفع حالة الطوارئ -صور

01:36 م الخميس 20 مارس 2025
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  • عرض 5 صورة
    إغلاق الملاحة النهرية ورفع حالة الطوارئ
  • عرض 5 صورة
    إغلاق الملاحة النهرية ورفع حالة الطوارئ
  • عرض 5 صورة
    إغلاق الملاحة النهرية ورفع حالة الطوارئ
  • عرض 5 صورة
    إغلاق الملاحة النهرية ورفع حالة الطوارئ
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أسوان – إيهاب عمران:


كلف اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، المسئولين برفع درجة الإستعداد القصوى للتعامل مع المتغيرات المناخية المختلفة التى تشهدها المحافظة، حيث قامت الجهات المختصة بإغلاق حركة الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر نظراً لتقلب الأحوال الجوية وشدة الرياح وضعف الرؤية .


وشدد المحافظ على المتابعة اللحظية عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة ، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن للتفاعل السريع مع أى أحداث طارئة، على أن تقوم إدارة المرور بالطرق السريعة الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وأسوان / أبو سمبل البرى بالتنبيه على سائقى الأتوبيسات والسيارات والمركبات بتوخي الحذر أثناء السير للحفاظ على السلامة العامة للمستقلين لهذه المركبات .


ومن جانبه أوضح المهندس بحرى سامى البربرى مدير فرع هيئة النقل النهري بأسوان، أنه جرى التنبيه على كافة الفنادق العائمة والدهبيات والعائمات النهرية الأخرى على إختلاف أنواعها بإيقاف النشاط الملاحي بصفة مؤقتة، لحين تحسن الأحوال الجوية، مع حظر الإبحار والمغادرة بصفة قطعية.


وأشار إلى التشديد على جميع العائمات النهرية المبحرة الآن بالفعل بتوخي أعلى درجات الحرص والحذر أثناء الإبحار والمناورات وأعمال التراكى، مع اتباع كافة التعليمات الأساسية للإبحار والأمن ، وعدم الرعونة وزيادة السرعة، وذلك نظراً لاقتراب حدوث عاصفة رياح ترابية فى النطاق الجغرافى والإدارى لمحافظة أسوان، وعلى الجميع فى حال أى طوارئ سرعة الإبلاغ لتحقيق استجابة وتفاعل فورى مع الموقف إن وجد.





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