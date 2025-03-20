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بسبب ماس كهربائي.. اندلاع حريق داخل مسجد نور الإسلام بشبرا الخيمة

10:18 ص الخميس 20 مارس 2025

أرشيفية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اندلع حريق داخل مسجد نور الإسلام بمحطة بهتيم بشبرا الخيمة محافظة القليوبية، نتيجة ماس كهربائي في لوحة الكهرباء الخاصة بالمسجد، وجرى السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي أجزاء المسجد.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا يفيد من الأهالي يفيد بحريق داخل مسجد نور الإسلام بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة، نتيجة عن ماس كهربائي.


وانتقل رجال الحماية المدنية وعدد من سيارات الإطفاء تبعتها سيارات أخرى لمكان اندلاع الحريق.

وجرى السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي أجزاء المسجد، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات.

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القليوبية حريق مسجد نور الإسلام شبرا الخيمة
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