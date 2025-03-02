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"كرم المنايفة".. مطبخ الخير يوزع 400 وجبة إفطار يوميًا بزاوية جروان

06:56 م الأحد 02 مارس 2025
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    مطبخ الخير يوزع 400 وجبة إفطار يوميًا بزاوية جروان (4)
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    مطبخ الخير يوزع 400 وجبة إفطار يوميًا بزاوية جروان (5)
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    مطبخ الخير يوزع 400 وجبة إفطار يوميًا بزاوية جروان (6)
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    مطبخ الخير يوزع 400 وجبة إفطار يوميًا بزاوية جروان (3)
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    مطبخ الخير يوزع 400 وجبة إفطار يوميًا بزاوية جروان (2)
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المنوفية - أحمد الباهي:

يواصل "مطبخ الخير" في قرية زاوية جروان بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، تقديم وجبات الإفطار اليومية للمحتاجين، بمشاركة متطوعين من مختلف الأعمار، إضافة إلى توزيع وجبات السحور للأسر المستحقة.

وأوضح أيمن الدهشوري، أحد منظمي المشروع، أن المطبخ يوزع 400 وجبة يوميًا، مع ارتفاع العدد إلى 700 وجبة في بعض الأيام، مشيرًا إلى أن وجبة اليوم الأول تضمنت ثلاث قطع لحم، أرز، خضار بسلة، تمر، وكيس فول للسحور.

جدير بالذكر أن المشروع بدأ منذ 15 عامًا، ويعتمد على مساهمات أهالي القرية، الذين يتكفلون سنويًا بإعداد وتوزيع الوجبات داخل قريتهم والقرى المجاورة، حيث يتم إيصال الطعام إلى منازل المستحقين سيرًا على الأقدام أو عبر وسائل النقل المختلفة.

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محافظة المنوفية أيمن الدهشوري مطبخ الخير
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